Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Еще 170 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, общее количество достигло 5757, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане 170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции (КВИ). Всего в стране выздоровели 5757 человек от COVID-19», — говорится в сообщении во вторник.

По данным МВК, 170 человек выздоровели от коронавируса в Нур-Султане (один), Алматы (15), Шымкенте (43), в Акмолинской (один), Атырауской (83), Кызылординской (восемь), Туркестанской (два), Северо-Казахстанской (шесть), Карагандинской (один) и Мангистауской (10) областях.