В РК готовятся приостановить инициирование процедур банкротства госорганами и нацкомпаниями

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Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – В Казахстане готовятся приостановить инициирование государственными органами и нацкомпаниями процедур банкротства, передает корреспондент агентства.

«Приостановить до 1 октября 2020 года подачу в суд органами государственных доходов и субъектами квазигосударственного сектора заявлений о признании банкротами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — говорится в представленном во вторник проекте постановления правительства Казахстана.

Несмотря на то, что документ является лишь проектом, в нем сказано, что «постановление вводится в действие с 11 мая 2020 года».

Напомним, 11 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане поручил временно приостановить возбуждение процедур банкротства в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей «с целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов». По его словам, «важно в этот непростой период поддерживать экономическую активность действующих предпринимателей, защищать частную собственность и конкуренцию».

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