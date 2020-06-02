Известный казахстанский врач просит Токаева распустить мажилис

Алматы. 2 июня. КазТАГ – Известный казахстанский врач Каиргали Конеев просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева распустить мажилис, передает корреспондент агентства.

«Прошу вас инициировать роспуск мажилиса парламента РК, за то, что приняли антинародный Кодекс о здоровье без учета мнения 170 тыс. граждан, подписавших петицию», — говорится в обращении Конеева.

Он выразил признательность и благодарность за конкретные успешные шаги по укреплению страны, которые, по его мнению, дали быстрый и видимый эффект.

«Многие ваши внедрения были своевременными и верными: своевременно объявили в стране чрезвычайное положение (ЧП) при пандемии коронавирусной инфекции, благодаря чему удалось избежать массовых жертв от этой новой и неизвестной, при этом опасной инфекции; во время ЧП обеспечили финансовую помощь миллионам семьей в стране, что также подчеркивает о значимости социальной политики; с первых дней президентства вы внедряете концепцию «Слышащего государства»; вами инициированы также либеральные изменения по представлении оппозиции в парламенте РК», — добавил известный врач.

Но тем не менее, отметил Конеев, «чувствуется «тихое» сопротивление» политике Токаева «со стороны «местечковых князьков» и «ненародных» депутатов, которые саботируют» многие его поручения.

«Несмотря на то, что около 170 тыс. граждан Казахстана в электронной петиции высказали свой протест новому антинародному Кодексу о здоровья, мажилис парламента РК все же принял этот кодекс, не прислушиваясь к голосу и интересам народа, лишь переиначив некоторые резонансные слова, но суть оставив прежней. Волю 170 тыс. граждан не услышали, несмотря на ваше поручение от 27 апреля: «Правительству следует внести в проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения практические предложения по улучшению системы охраны здоровья населения. Надеюсь, парламент примет Кодекс до конца сессии». 170 тыс. граждан РК, подписавшие петицию против Кодекса, чувствуют себя ущемленными, они чувствуют, что нарушились их конституционные права, заложенные в пункте 1 статьи 33 Конституции Казахстана – граждане Республики Казахстана имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления», — отметил врач.

Он уточнил, что подал заявку в акимат Алматы, о проведении мирного митинга против антинародного Кодекса о здоровья на 11 июля.

«На данный момент изъявили желание организовать митинги в своих регионах активисты городов Нур-Султан, Шымкент, Караганды. Также мне многие пишут из других регионов, что готовы присоединиться к подаче заявки в своих регионах и присоединиться 11 июля к мирной акции протеста в рамках закона. Вероятнее всего, 170 тыс. граждан, которые подписывали петицию против Кодекса, настроены решительно проявить протест в рамках действующего законодательства РК против антинародного Кодекса о здоровье», — подчеркивается в обращении.

По словам врача, «среди 170 тыс. подписавших петицию, львиную долю составляют женщины», в связи с чем ближе к дате проведения мирной акции протеста в рамках закона он пообещал «дополнительно ходатайствовать местные полицейские службы регионов, чтобы обеспечили общественный порядок и пресекли возможные провокации».

«В связи с вышеизложенным, прошу вас начать процедуру роспуска мажилиса парламента РК, так как нынешний состав полностью себя дискредитировал и показал свою неспособность вести диалог с народом, не говоря уже о неспособности представлять интересы народа», — заключил Конеев.

Напомним, 13 мая депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и передали его на рассмотрение сената. Кодекс подвергся критике со стороны широкой общественности.