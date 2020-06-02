«Готов ли Казахстан отстаивать интересы отечественных предприятий в рамках ЕАЭС?». «Самрук-Казына» как модель национализации убытков». «Коррупция, карантин и здравый смысл: требования СЭС к детсадам невыполнимы». «Очередной перевод «Слов назиданий» Абая»

Сетевой Казахстан 2 июня 2020г.

KAPITAL . KZ . ««Разумная достаточность» ЕАЭС» — Главным условием развития любого государства в период мировой экономической рецессии является защита собственных товаропроизводителей. Но готов ли Казахстан отстаивать интересы отечественных предприятий в рамках Евразийского экономического союза? По мнению экспертов, сегодня во взаимной торговле стран-членов ЕАЭС сохраняются порядка 70 препятствий. Их причина заключается в нежелании участников союза предоставлять друг другу равные возможности. В этой связи Казахстану необходимо постараться поменять структуру внутри ЕАЭС, полагает директор Института евразийской интеграции Ерлан САИРОВ.

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – ««Самрук-Казына» как модель национализации убытков» — Экономический и управленческий смысл существования Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» довольно смутен. Теперь, спустя почти десять лет его существования, уже почти никто не помнит, зачем он создавался… Проблема Фонда в том, что он не обладает достаточной самостоятельностью в принятии решений, не имеет собственной стратегии развития. Ключевые вопросы решаются в правительстве. Возникает порочная тройственность: с одной стороны, Фонд – коммерческая организация, которая должна действовать в конкурентной среде, с другой – Фонд обладает достаточными ресурсами для формирования нерыночных конкурентных преимуществ, что отрицательно сказывается на экономическом развитии страны, с третьей – Фонд совсем несамостоятелен в принятии решений.

IA — CENTR . RU . «От трагедии до трагедии: перманентная реформа МВД Казахстана» — Министерство внутренних дел Казахстана под закат эпохи карантина (78 дней жестких ограничений) окончательно испортило марку. Если и были попытки представить этих силовиков героями наряду с героями-врачами, то алматинская полиция полностью провалила задание. Трагическое ДТП, произошедшее на блокпосте в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области, унесло жизни двух полицейских…

EHONEWS . KZ . «Ольга Рубахова: новые поправки в закон «О профсоюзах» не облегчили положение объединений работников» — В мае были приняты поправки в действующий закон «О профсоюзах», которые чиновниками были преподнесены как значительный прогресс в деле осуществления свободы профсоюзной деятельности в стране. Но некоторые эксперты думают иначе и считают, что изменения являются формальными, не меняющими прежней сути разрешительной системы. Ольга РУБАХОВА, руководитель профсоюза «Справедливость», ответила на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав принятие новых поправок в закон, регулирующий деятельность тред-юнионов.

KAZPRAVDA . KZ . «Абай и его переводчики» — В Казахстане готовится очередной перевод «Слов назиданий» Абая. В этот раз за них взялся выпускник казахской школы, молодой русскоязычный поэт Ербол ЖУМАГУЛОВ — Словом, основных переводов – раз-два и обчелся. И ни один из них пока не является таким точным, каким его хотелось бы видеть. Понимаю, что это сверхзадача и при таком уровне сложности возможны ошибки, упущения и недочеты.

INFORMBURO . KZ . «35 га Иле-Алатауского нацпарка под Алматы передали частнику. Активисты против» — В Иле-Алатауском государственном национальном парке под Алматы решили развивать экологический туризм. Администрация природной зоны провела зимой тендер на передачу в аренду земельных участков в пределах границ Большого Алматинского, Малого Алматинского, Каменского, Талгарского, Кокбастауского и Тургенского лесничеств общей площадью 35 га на 49 лет. Общественность узнала об этом спустя несколько месяцев. Чиновники из столицы говорят, что хотят реализовать в Казахстане американский опыт развития экотуризма. Экоактивисты против такого подхода. Общественные деятели не считают механизм выбора частного подрядчика достаточно прозрачным.

««Мне страшно, я задыхаюсь»: о чём просят пациенты с Covid-19 в реанимации. Монологи врачей» — Тимур ЛЕСБЕКОВ, заведующий отделением кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра. Во время вспышки Covid-19 возглавлял отделение интенсивной терапии, куда привозили самых тяжёлых пациентов со всей страны — Сложно описать, что чувствует человек с Covid-19, когда возвращается в сознание. Пациент, очнувшись в обычной реанимации, видит лицо врача. В той реанимации, в которой мы работали, человек просыпается, а перед ним стоит некто в амуниции. Нам сложно докричаться до пациента сквозь противочумные костюмы и объяснить, что мы медики, что его не захватили инопланетяне. Некоторые пугаются. Выходя из долгой комы, люди испытывают колоссальный стресс, хотя бы потому, что не могут понять, что происходит.

TIME . KZ . «Торгуйте на здоровье!» — В Алматы проверяют кафе, СТО и магазины, которые после ослабления карантина должны работать по новым правилам. Объекты общепита и торговые точки направляли уведомления об открытии на сайт infokazakhstan.kz. Так они подтверждали, что готовы к работе, и гарантировали соблюдение санитарных норм. Вместе с мониторинговой группой (в нее входят два сотрудника отдела санитарно-гигиенического надзора, полицейский, представители НПП “Атамекен” и районного акимата) мы отправились проверять, все ли предприниматели выполняют эти требования.

«Компенсация для безвинно пострадавших» — Более миллиарда тенге предусмотрено в республиканском бюджете на выплату специальных государственных пособий жертвам массовых политических репрессий. Материальную помощь в этом году получат 33 984 человека.

«Приключения американца в Казахстане» — Как бизнесмен из Нью-Йорка потерял около 700 миллионов тенге и не может забрать свои деньги вот уже пятый год. Газета “Время” уже несколько раз рассказывала о ситуации, в которую угодил гражданин США Аркадий ОРКИН. Впервые на страницах издания его имя появилось в 2016 году, когда в столице шел суд по делу Надежды СЕИТОВОЙ, владелицы ресторана “Тифлис”. Известная бизнесвумен взяла у Аркадия Оркина деньги, чтобы вложить их в производство вагонных тележек, но в итоге похитила большую часть суммы.

365 INFO . KZ . «Коррупция, карантин и здравый смысл: требования СЭС к детсадам невыполнимы» — Педагог и по совместительству руководитель детсада «Дочки-сыночки» Ольга БУТКО уже рассказывала, как санитарная служба после снятия ЧП буквально издевалась над этим сектором бизнеса. Невыполнимые требования ежедневно сменялись на еще более невыполнимые. Пока наконец 30 мая главный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН не издал постановление № 33 о порядке организации дежурных групп в детских дошкольных учреждениях. Вместе с Ольгой Бутко мы решили разобраться, вернутся ли дети в детские сады, а родители на работу.

LITER . KZ . «Регистрация армянских авто. Как поставить машину на учет и не разориться» — 47-летний алматинец Хосров ГАСАНОВ стал первым в истории Казахстана автолюбителем, который официально зарегистрировал свой транспорт, ввезенный из Армении. Он отдал за это меньше 12 тысяч тенге, но для этого он должен был соблюсти несколько обязательных условий. О том, как поставить авто на учет и сколько стоит регистрация рассказал Начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос МУРАТАЛИЕВ.

«Жизнь – не сахар. Как казахстанские сахаропроизводители хотят реанимировать отрасль» — Президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан НАУРЗГАЛИЕВА рассказала о проблемах отрасли, новых производствах в Аксу и кризисе сахарной промышленности в стране.

CARAVAN . KZ . «Хотите помочь фермерам? Заплатите горожанину» — Государство кидает миллиарды бюджетных денег в сельское хозяйство. Среди самых крупных их получателей – производители живого скота. Доходы владельцев откормочных площадок растут. Но мяса больше не становится. Да и цена на него постоянно растет. Почему? При рыночной же экономике надо поддерживать покупателя. Всё просто: производство вертится вокруг продажи. Будут у покупателя деньги – он купит нужный ему товар. Не будет – не будет и товара, уверен директор ТОО «MB-4», мясокомбината из Акмолинской области, Азамат ШАЛМАГАМБЕТОВ. Производителя субсидиями лучше не баловать. Опыт показывает, что они перестают работать.

«Село надо поднимать, люди хотят жить по-человечески!» — Общение с жителями села Исаев, что в Карасайском районе Алматинской области, проходило в разгар рабочего дня под палящим солнцем. На встречу пришли многодетные мамы, матери-одиночки, люди с особыми потребностями. Из-за карантина большинство сидит по домам. Женщины говорили много – накипело. Хотят содействия местных властей, например, в том же вопросе начисления адресно-социальной помощи (АСП). А еще просят “КАРАВАН” озвучить их проблемы, которые поднимают давно, – бездорожье, высокие цены на детсад и другие.

VLAST . KZ . «Мы становимся тем, чем мы дышим» — В 11 часов утра в первый день лета в Алматы уже жарко. К городскому акимату подходит девушка. Это экологическая активистка Асия ТУЛЕСОВА, основательница AUA Group, также известная по движению «Защитим Кок-Жайляу» и акции «От правды не убежишь». В ее руках внушительная стопка бумаг – 31 тысяча живых подписей под петицией о признании загрязненного воздуха главной проблемой города… Вместе с письмом для акима Алматы следующие два часа Асия будет пытаться донести эти подписи адресату.

AZATTYQ . ORG . «Продукты в долг и недоступные услуги. Жизнь в моногороде на карантине» — Жители Темиртау, города в Карагандинской области, разблокированного после почти двух месяцев карантина, — об изоляции, которая лишила многих доходов и поставила перед неопределенностью.

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