Кабмин РК одобрил проект соглашения о совместной системе связи военных стран-участниц СНГ

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Правительство Казахстана одобрило проект соглашения о совместной системе связи военных стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ), передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников СНГ. Подписать соглашение о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников СНГ», — говорится в постановлении правительства.

Согласно проекту соглашения, государства СНГ создают совместную систему связи военных «в целях развития взаимодействия между вооруженными силами государств – участников» документа.

« В совместную (объединенную) систему связи входят силы и средства (часть сил и средств) связи вооруженных сил государств – участников настоящего соглашения, применяемые по согласованному плану организации и взаимодействия совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств – участников СНГ и в соответствии с генеральной схемой организации и развития совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств – участников СНГ (генеральная схема) и выполняющие задачи, предусмотренные статьей 3 настоящего соглашения. Принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования совместной (объединенной) системы связи определяются соответствующим положением, утверждаемым советом глав правительств СНГ», — сказано в проекте соглашения.

В качестве уполномоченных органов по реализации документа указаны министерства обороны стран.

«Совместная (объединенная) система связи функционирует (развивается) в целях обеспечения управления с учетом наиболее полного и эффективного использования имеющегося ресурса систем связи вооруженных сил, государственных сетей связи государств — участников настоящего соглашения. Совместная (объединенная) система связи решает следующие основные задачи: предоставление требуемых услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств — участников настоящего соглашения; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ; обеспечение выполнения требований к связи необходимой совместимости с национальными сетями связи общего пользования и сетями связи специального назначения государств – участников настоящего соглашения», — указывается в документе.

Координационный комитет, в случае подписания соглашения, возглавит начальник главного управления связи вооруженных сил России.