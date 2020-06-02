Камалжан Надыров приступил к работе в должности главы горздрава Алматы

Новости 78 0

Алматы. 2 июня. КазТАГ — Камалжан Надыров приступил к работе в должности руководителя управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.

«Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Надыров Камалжан Талгатович. До нынешнего назначения (с марта 2019 года – КазТАГ) он занимал пост вице-министра здравоохранения РК», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Напомним, Надыров был назначен на пост главы горздрава Алматы 21 апреля.

Похожие материалы:

  1. Карантин в городе сохраняется – УОЗ Алматы
  2. 69% экономически активного населения приступили к работе в Алматы
  3. Сменился глава «Казахстан инжиниринг»
  4. Отец Азата Азаматова: Если мой сын алкоголик, почему его повысили и допустили к работе?
  5. Реакция МВД на публикации о деле экс-главы санатория «Казахстан» абсурдна – адвокат

Новости партнеров

Загрузка...