Камалжан Надыров приступил к работе в должности главы горздрава Алматы

Алматы. 2 июня. КазТАГ — Камалжан Надыров приступил к работе в должности руководителя управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.

«Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Надыров Камалжан Талгатович. До нынешнего назначения (с марта 2019 года – КазТАГ) он занимал пост вице-министра здравоохранения РК», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Напомним, Надыров был назначен на пост главы горздрава Алматы 21 апреля.