Байконыр. 2 июня. КазТАГ – В Байконыре отмечают 65-летие города, передает КазТАГ.

«2 июня в Байконуре состоится ряд мероприятий, приуроченных ко Дню города. В связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, традиционных массовых праздничных мероприятий на этот день не запланировано, на различных городских площадках пройдут локальные выступления творческих коллективов», — сообщила пресс-служба администрации Байконыра.

В частности, по данным администрации, в 19.00 на площади Ленина начнется фестиваль детских рисунков на асфальте.

«В сквере Победы на улице Гагарина у памятника 65-летию города и космодрома состоится выступление эстрадно-духового оркестра городского Дворца культуры. В пешеходной зоне Арбат выступят Народный коллектив клуба самодеятельной песни «Звездный», воспитанники детских музыкальных школ №1 и №2. Начало выступлений в 20.00. Музей истории космодрома Байконур представит для продажи сувенирную продукцию. Также на Арбате будет организована разносная торговля прохладительными напитками и мороженым», — перечислили в пресс-службе.

Также сообщается, что в течение дня на LED-экране, установленном на площади Ленина, будут транслироваться тематические видеоматериалы, в том числе поздравления от руководителей и коллективов городских учреждений и предприятий, концерт с участием солистов ГДК и байконурских артистов (в записи).

«В 15.00 в Музее истории космодрома Байконур начнется интеллектуальная игра «Музейный поединок» для школьников (участие в игре – по заявкам)», — уточнили в администрации города.

Как сообщалось 18 мая, в Байконыре был зарегистрирован первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Позднее было принято решение

перенести празднование 65-летия города и космодрома на 4 октября 2020 года – в День начала космической эры человечества.

Напомним, дата проведения Дня города была утверждена в 1996 году. Исторически 2 июня в Байконыре отмечался как день образования войсковой части ракетчиков, хотя официально первый камень в основание города был заложен 5 мая 1955 года.

Решение о создании нового полигона для летно-конструкторских испытаний и запусков искусственных спутников Земли в районе железнодорожной станции Тюра-Там Кзыл-Ординской области было принято постановлением совета министров СССР 12 февраля 1955 года.

12 января 1955 года на станцию Тюра-Там прибыл первый отряд военных строителей. В июне 1955 года директивой генштаба была определена организационно-штатная структура полигона, 3 августа 1960 года приказом министра обороны СССР день 2 июня был определен как День основания полигона, который отмечался ежегодно как праздник соединений, входящих в состав научно-исследовательского испытательного полигона №5 министерства обороны (НИИП-5 МО) СССР.

В начале 2012 года военные структуры ВС РФ окончательно были расформированы и выведены из Байконыра. С 1 января 2012 года космодром Байконур считается гражданским, но на объекте присутствуют российские военные инженеры.