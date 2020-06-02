«КазАгро» передает все акции «Продкорпорации» в республиканскую собственность

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Все акции казахстанского АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» холдинга «КазАгро» передают в республиканскую собственность, передает корреспондент агентства.

«Принять предложение АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» по договору дарения», — говорится в постановлении правительства.

Напомним, 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству наладить форвардный закуп продукции агропромышленного комплекса (АПК) и перерабатывающих предприятий. «Продовольственная контрактная корпорация» является основным оператором форвардного закупа сельхозпродукции.