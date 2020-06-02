Казахстан по росту цен на потребительские товары в ЕАЭС уступает Кыргызстану и Беларуси

Алматы. 2 июня. КазТАГ – Тулкин Ташимов. По росту цен на потребительские товары в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Казахстан уступает Кыргызстану и Беларуси.

Согласно справке об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в апреле 2020 года Федеральной службы государственной статистики РФ, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в Казахстане составил 100,6%, в марте – 100,9%, в апреле – 100,9%, в апреле по сравнению с декабрем 2019 года – 103,2%, тогда как в Кыргызстане 100,6%, 101,5%, 102,2% и 105%, а Беларуси – 101%, 100,9%, 100,6% и 103,3% соответственно.

Сразу вслед за Казахстаном идут Армения (99,8%, 100,5%, 100,9% и 102,6%) и Россия (100,3%, 100,6%, 100,8% и 102,1%).

Индекс потребительских цен, или индекс инфляции – один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.