Выделить деньги для строительства завода в РК по производству вакцины от КВИ хотят без ПСД

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Выделить деньги из резерва правительства Казахстана для строительства завода по производству вакцины против коронавирусной инфекции (КВИ) хотят без представления проектно-сметной документации (ПСД).

«Правила использования резервов правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденные указанным постановлением: дополнить пунктом 24-1 следующего содержания: «24-1. В случае выделения средств из резерва правительства Республики Казахстан на проектирование и строительство завода по производству вакцины против коронавирусной инфекции, ходатайство представляется с приложением сводных расчетов без представления проектно-сметной документации», — говорится в проекте постановления правительства РК.

Данное изменение в правительстве обосновывают тем, что «для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции необходимо строительство завода по производству вакцины COVID».