Запретить пикетирование полиции и прокуратуры хотят в Туркестанской области

Туркестан. 2 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Туркестанской области хотят запретить пикетирование полиции и прокуратуры, а также хотят ограничить количество участников митингов.

«Проведение пикетирования запрещается: на территории государственного учреждения «Жетысайской районной полиции» по адресу г. Жетысай, улица М.Уезова, №9 Б, на территории государственного учреждения «Жетысайской районной прокуратуры» по адресу г. Жетысай, улица Ш.Айманова, №5», — говорится в проекте решения Кентауского городского маслихата.

Этим же решением в Кентау могут ограничить количество участников митингов.

«Местом организации и проведения мирных собраний определить центральную площадь «Жеңіс», стадион «Қ.Мұңайтпасов» и парк «Асықата». (…) Предельная норма заполняемости для организации и проведения мирных собраний на центральной площади «Жеңіс» – не более 200 человек. (…) Предельная норма заполняемости для организации и проведения мирных собраний на стадионе «Қ.Мұңайтпасов» – не более 300 человек. (…) Предельная норма заполняемости для организации и проведения мирных собраний в парке «Асыката» – не более 200 человек», — говорится в проекте решения гормаслихата.

Также запретить пикетировать здания полиции и прокуратуры хотят в городе Ленгер Туркестанской области.

«Местом проведения собрания и митинга в Толебийском районе в городе Ленгер определить: Центральный стадион «Жастық». (…) Предельная норма заполняемости для организации и проведения мирных собраний на центральной площади «Жастық» – не более 200 человек», — говорится в проекте решения Толебийского районного маслихата, при этом не ясно, разрешат ли проводить митинги на стадионе или на площади.

В свою очередь Ордабасинский районный маслихат вынес на публичное обсуждение проект решения, в случае принятия которого районный акимат сможет разрешать проведение в один и тот же день и время на одном и том же объекте не более трех одиночных пикетов.

«Участники различных одиночных пикетов должны располагаться относительно друг друга на расстоянии не менее 50 метров или быть в пределах прямой видимости», — говорится в проекте решения Ордабасинского раймаслихата.