Алматы. 2 июня. КазТАГ — Холодную воду отключат в двух районах Алматы в среду, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы Су».

«Холодное водоснабжение будет на несколько часов локально приостановлено в двух районах Алматы в среду 3 июня. С 9.00 до 15.00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контурах улиц Северное кольцо Рыскулова Бокейханова и Рыскулова Казыбаева-Серикова Ратушного», — говорится в сообщении во вторник.

Кроме того, сообщается, что холодная вода будет отключена в микрорайоне «Думан».

«С 9.00 до 17.00 аналогичные ограничения введут в Медеуском районе на территории микрорайона «Думан», — отмечается в сообщении.

По информации «Алматы Су», это необходимо для подключения к действующим сетям нового водопровода, что позволит повысить уровень бесперебойности снабжения холодной водой несколько тысяч домостроений.