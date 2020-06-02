Занятость населения в Казахстане может восстановиться с июля 2020 года – минтруда

Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Занятость населения в Казахстане может восстановиться с июля 2020 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Ослабление карантинных мер началось с 20 апреля текущего года, что способствовало поэтапному возобновлению занятости. Считаем, что принимаемые правительством меры по восстановлению экономики, с акцентом на обеспечение занятости населения, позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда с июля текущего года», — сказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

Он уточнил, что по итогам I квартала количество занятых в экономике граждан составляло 8,8 млн человек, уровень безработицы – 4,8%. В марте-апреле, по его словам, «в связи с введением карантинных мер вне занятости временно оказались 4,2 млн казахстанцев».