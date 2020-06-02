Подозреваемый по делу об избиении и гибели экс-акима Бурабая помещен в ИВС

Кокшетау. 2 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Подозреваемый по делу об избиении и гибели экс-акима Бурабая помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю г. Щучинск 23 мая было начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РК. 25 мая подозреваемый в совершении данного преступления был водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурабайского района. 27 мая судом Бурабайского района в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения «домашний арест». 30 мая в связи со смертью потерпевшего уголовное дело переквалифицировано на часть 3 статьи 106 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РК. Подозреваемый повторно водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурабайского района», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе департамента полиции (ДП) Акмолинской области во вторник.

В ведомстве подтвердили, что фамилия умершего – Темирбеков, однако не подтвердили, что он являлся экс-акимом поселка Боровое.

Между тем источник сообщил корреспонденту МИА КазТАГ, что погибший Чингисхан Темирбеков примерно два года назад был акимом Борового, последнее время работал в налоговом департаменте Акмолинской области.

«По данному факту следственным подразделением ОП Бурабайского района будет проведено тщательное и объективное расследование. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции», — заверили в ДП Акмолинской области.