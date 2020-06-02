Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 3 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«03 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 3 июня в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный местами 15-20 метров в секунду, сильная жара +35+37. В Атырау днем 3 июня ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, сильная жара +35+37», — отмечают эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 80-85%.

«Днем 3-4 июня на юге Кызылординской области ожидается очень сильная жара +47. 3 июня в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 85-90%.