Алматы. 2 июня. КазТАГ – Подросток скончался после жестокой драки в Шымкенте, сообщает Otyrar.

«17-летний подросток, которому в Шымкенте в жестокой драке проломили голову, скончался в больнице», — говорится в сообщении со ссылкой на страницу волонтеров в Instagram во вторник.

Как уточняется, инцидент произошел 22 мая.

«Абзал Уткуров решил встретиться со своими друзьями, но внезапно им путь преградили другие ребята. Завязалась драка. В итоге пострадали двое. Больше всего досталось Абзалу. Об его голову разбили шлакоблок. За жизнь подростка, который находился, в тяжелом состоянии врачи боролись до последнего, но спасти жизнь парню не удалось», — резюмируется в сообщении.