Рабочие «Тенгиза» требуют отправку домой и грозят голодовкой

Алматы. 2 июня. КазТАГ – Рабочие ТОО «Тенгизшевройл» грозят голодовкой, если их не отправят домой, сообщает ATPress.kz.

«В социальных сетях распространились видеозаписи, снятые в одном из вахтовых поселков месторождения Тенгиз. На кадрах видео группа рабочих, не стесняясь в выражениях, требует встречи с представителем ТОО «Тенгизшевройл» и немедленной отправки домой. Причем в случае невыполнения своих требований, рабочие пригрозили голодовкой», — говорится в сообщении во вторник.

В региональном оперативном штабе уточнили, что инцидент произошел днем 30 мая в вахтовом поселке, где проживают рабочие двух подрядных компаний. Порядка 30 человек выразили недовольство затянувшимся пребыванием на карантине. Все они ранее были протестированы на наличие Covid-19 как контактные лица и находились в 14-дневной изоляции, после чего их должны были протестировать повторно. С результатами повторного тестирования вышла задержка, но уже сегодня данный вопрос должен быть решен.

Как отмечается, по состоянию на воскресенье, 31 мая, в Атырауской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 54 зараженных являются работниками подрядных организаций Тенгизского месторождения.