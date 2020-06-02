Власть пока создала только коррупционный кластер 02.06.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 77 0 Экономист, эксперт в нефтяной отрасли Олег Егоров о том, что кластеры могут вывести страну из сырьевой зависимости, но монополисты в их создании по-прежнему не заинтересованы Похожие материалы: «Приглашения на парад Победы, который состоится в Москве 24 июня, рассылаются пока только главам государств СНГ». «Депутаты мажилиса и сената узаконили понятие «парламентская оппозиция». «Сможет ли новый закон о митингах всколыхнуть «политическое болото»?» «Казахстан не может позволить себе власть слабую». «Имею очень крутую идею создания комитета национального патриотизма». «Как остановить сползание казахского общества в средневековье?». «Реформа государства: попытка пятьсот один». «Как защитить сбережения?» Пассажирские поезда в РК пока не будут останавливаться на малых станциях «Когда власть и общество начнут доверять друг другу?» Вагоны-рестораны внутри пассажирских поездов пока работать не будут