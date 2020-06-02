Власть пока создала только коррупционный кластер

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Экономист, эксперт в нефтяной отрасли Олег Егоров о том, что кластеры могут вывести страну из сырьевой зависимости, но монополисты в их создании по-прежнему не заинтересованы

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