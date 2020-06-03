Война Миров. Америка погромная

Витрина благополучия США вся в трещинах

Беспорядки с переходом в комендантский час в десятках городов США заставили внимательнее приглядеться к социальным проблемам в стране-лидере глобального мира. Даже если подключить фактор борьбы за президентский пост между демократами и республиканцами, плюс свыше 30 млн новых безработных из-за коронавирусных карантинов – это все равно не объясняет масштаба погромов. Америка считается страной полицейских и юристов, поэтому моментальный конец правопорядка во вполне респектабельных и благополучных городах стал явной неожиданностью для многих наблюдателей. Стереотип про то, что в США люди уважают частную собственность, массовая «мародерка» магазинов как-то не подтверждает. А вот огнестрельного оружия на руках у населения реально много.

В 1942 году генералу Дуайту Эйзанхауэру на пресс-конференции в Лондоне пришлось отвечать на весьма щекотливый вопрос. Дело в том, что военнослужащие из американского контингента в Великобритании ходили на танцы и знакомились с англичанками. Были среди них и солдаты африканского происхождения. После танцев регулярно случались тесные отношения афроамериканцев с местными дамами. Британская публика на все это смотрела нормально, тогда как белые солдаты армии США устраивали драки с черными солдатами своей армии из-за их контактов с англичанками. В итоге британская пресса стала интересоваться у командующего контингентом союзников на Альбионе, что это за расистские безобразия практикуются в американской армии?

В свете последних погромов в США четко видна установка ряда оппонентов Дональда Трампа нацепить на него ярлык расиста. Если во времена Дуайта Эйзенхауэра такая спецоперация могла бы повредить любому политику, то в современной Америке это просто гибельно для масштабного политического лидера. Порядка 90% афроамериканцев являются электоратом демократической партии, поэтому вполне логично, что конкуренты президента Трампа пытаются выжать лимон сложившейся ситуации в свою пользу до последней капли.

Из-за поджогов в районе Белого дома главе государства пришлось укрываться в специальном бункере. Советники Дональда Трампа поначалу заявляли, что планируют решить проблему без привлечения национальной гвардии на федеральном уровне. Однако не похоже, чтобы можно было обойтись уже задействованными ресурсами. Вот и сам хозяин Овального кабинета пригрозил использованием регулярной армии, если власти городов и штатов не смогут навести порядок собственными силами. Опыт использования вооруженных сил для взятия ситуации под контроль уже был в 1992 году в Лос-Анджелесе.

Формально все началось после того, как в Миннеаполисе задержали темнокожего жителя Джорджа Флойда. Полицию вызвал кассир магазина, в котором мужчина якобы пытался расплатиться фальшивой банкнотой. В заявлении правоохранителей указано, что Флойд оказал сопротивление при задержании, после чего полицейские надели на него наручники и повели в машину. Дальнейшие действия правоохранителей помогли восстановить камеры наружного видеонаблюдения. На видео можно заметить, как один из полицейских – Дерек Шовен – применяет удушающий прием, наступая коленом на шею лежащего на земле задержанного. В это время Флойд несколько раз произносит: «Я задыхаюсь, не убивайте меня», однако полицейский продолжает давить. В конце видео его жертва уже не двигается. За ним приезжает «скорая» и увозит на носилках.

Как выяснилось позже, мужчина скончался через несколько часов в реанимации из-за асфиксии, так и не придя в сознание. После этого полиция штата Миннесота заявила о гибели Джорджа Флойда как о «несчастном медицинском случае» при взаимодействии с полицией, все правоохранители, участвовавшие в задержании, были уволены. Сам Дерек Шовен арестован 29 мая и сейчас содержится в тюрьме. Ему предъявлено обвинение в убийстве третьей степени и в непредумышленном убийстве.

Раньше в США присутствовал традиционный белый расизм. Потом к нему добавился черный. XXI век навернул на жуткий коктейль еще и идиотскую форму расизма в виде политкорректности. Однако ни политкорректность в ее крайних проявлениях, ни государственная поддержка ЛГБТ-сообщества не устранили многие глубинные негативные моменты из американского общества, где расизм мимикрировал, но не исчез.

США являются родиной технологий для цветных революций. Часть богатого арсенала пригодилась на местных просторах. В частности, протестующих-погромщиков перевозят на автобусах довольно крупными партиями на серьезные расстояния. Выяснилось это после того, как полиция при фильтрации задержанных стала устанавливать, что большая их часть имеет постоянную регистрацию не то, что в других городах, а даже в других штатах.

Когда в 2017 году в южных штатах Америки шли массовые столкновения из-за сноса памятников героям гражданской войны (генералам и офицерам – южанам), то это списывалось на Юг с его застарелыми конфликтами, наследием ку-клукс-клана и прочной исторической памятью. Однако в этот раз полыхают штаты Вашингтон, Калифорния, Миннесота и другие, которые ни в какой Конфедерации не состояли, а в гражданской войне находились на стороне Севера. Бросается в глаза, что штаты с высокой долей реднеков погромщики обходят стороной, поскольку огнестрельного оружия на руках у тамошних жителей очень много и в ход его пускают без особых проблем.

Беспорядки не отменили эпидемию COVID-19, где США остаются в числе лидеров как по количеству заболевших, так и по проценту летальных исходов. Вместе с тем, коронавирус как-то быстро ушел на второй план, поскольку смерть от пулевых ранений, поджоги, массовые мародерства и петарды на улицах – это куда более яркое зрелище, чем вид несчастных в больничных палатах. Как бы то ни было, но погромы распространению инфекции однозначно способствуют.

Волны насилия в США заставляют задуматься об общем состоянии глобального лидера. Успехи Америки в космосе, например, бесспорны, как и в цифровых технологиях, но гибельного социального напряжения с мощными расовыми элементами это совершенно не отменяет. Древний Рим тоже потрясал современников своими высокими технологиями, будь то многоэтажное строительство, акведуки или прессы для давления вина и масла, однако внутренние проблемы и неурядицы в конце концов привели к тому, что не знавшие письменности варвары разнесли Римскую империю на куски большого и малого размера.

Мародер в магазине Seattle Urban Outfitters. (Фото: Карен Дучей / Getty Images)

При взгляде из Казахстана на погромы в США ком тревог становится еще обширнее и печальнее. Потому что у республики нет достижений в космосе и «цифре», а безработных после последних карантинов хоть отбавляй, доходы населения упали и четко видны довольно обширные группы людей, чье положение можно описать словом «отчаянное». Коронавирус никаких проблем из жизни страны не убрал, а новых добавил просто гигантское количество. Президент вроде бы пытается вытягивать ситуацию из тупика и завала в сторону лучшей жизни, но «веревка» в виде государственных институтов гнилая из-за коррупции и некомпетентности до невозможности. Когда перед твоими глазами витрина лидера глобального мира горит и трескается, то хрупкость казахстанской «каморки» еще больше угнетает.

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