Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 2 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1730,6.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 4,2.

Стоимость унции золота в евро составила 1556,16 (-3,6), а в британских фунтах – 1393,13 (-5,64).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.