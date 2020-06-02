Нур-Султан. 2 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На севере, северо-западе и центре РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, на востоке возможно выпадение града. На остальной территории республики сохраняется жаркая погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на крайнем севере ночью и утром ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, кратковременный дождь (вероятность 75%), гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +16+18.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +19+21.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +37+39, ночью +18+20.

В Жамбылской области без осадков, сильная жара, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +35+40, ночью +20+25.

В Туркестанской области осадков не ожидается, сильная жара, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +17+22.

В Костанайской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Алматинской области без осадков, сильная жара. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Акмолинской области дождь с грозой, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Северо-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем +21+26, ночью +12+17.

В Павлодарской области дождь с грозой, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +15+20.

В Карагандинской области ожидается дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +27+32 (на юге +37), ночью +17+22 (на востоке +14).

В Актюбинской области осадков не ожидается, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +26+31, ночью +10+15.

В Атырауской области без осадков, сильная жара. Днем +33+38, ночью +18+23.

В Мангистауской области без осадков, сильная жара. Днем +30+35 (на юге +40, на побережье +25+30), ночью +18+23.

В Кызылординской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +39+44, ночью +20+25.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, днем возможен град, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.