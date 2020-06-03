52 автомобиля почти за Т424 млн решила купить за день полиция Нур-Султана

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – 52 автомобиля почти за Т424 млн решил купить за один день департамент полиции (ДП) Нур-Султана, передает корреспондент агентства.

На сайте государственных закупок размещено сразу три лота на покупку: пяти легковых автомобилей гольф-класса (класс C) 2020 года выпуска за Т40 480 000 (по Т8 096 000 за единицу); семи специальных легковых автомобилей с дополнительным оборудованием и обозначениями для сопровождения охраняемых лиц и официальных делегаций за Т59 472 000 (по Т8 496 000 за единицу); 40 специальных легковых автомобилей дополнительным оборудованием и обозначениями для полка патрульной полиции за Т323 840 000 (по Т8 096 000 за единицу).

Объявление было размещено на сайте госзакупок 2 июня в 18.28, прием заявок начался 3 июня в 9.00, время завершения приема заявок назначено тоже на 3 июня – на 18.00.