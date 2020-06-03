Более 16 млн акций и GDR «Казатомпрома» продал «Самрук-Казына» за $206,65 млн

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. АО «ФНБ «Самрук-Казына» предлагает акции АО «НАК «Казатомпром» (в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) институциональным инвесторам посредством ускоренной подписки на LSE и AIX и розничным инвесторам — гражданам Казахстана, сообщила пресс-служба «Казатомпром».

«Институциональное размещение было увеличено по сравнению с ранее объявленным предложением около 11,5 млн. акций до приблизительно 15,9 млн. акций. В институциональном размещении: «Самрук-Казына» продал в общей сложности 14 865 608 GDR по цене $13 за GDR и 1 030 815 акций по цене Т5 230,81 за акцию, увеличив таким образом совокупный валовой доход от продаж на $206,65 млн», — говорится в сообщении на сайте компании в среду.

Также, 1 030 815 акций были проданы через AIX и приобретены на внутреннем рынке и 4,333,960 GDR были размещены через AIX, из которых 2,5 млн GDR были размещены среди международных и 1833 960 GDR — среди внутренних инвесторов.

Ожидается, что закрытие институционального размещения произойдет 5 июня 2020 года. Компания не получит никаких доходов от институционального размещения, отмечается в информации.

Розничное размещение пройдет 3 июня 2020 года. Приблизительно 385 тыс. акций (в форме акций и GDR) будет предложено розничным инвесторам. Цена размещения будет согласована с «Самрук-Казына», координатором и букраннером AIX после завершения процесса розничного размещения.