Акмади Сарбасов назначен первым вице-министром труда и соцзащиты населения РК

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Акмади Сарбасов назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Сарбасов Акмади Адилович назначается на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — говорится в сообщении в среду.

Сарбасов трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в структуре министерства юстиции РК, министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК. С 2017 года по апрель 2019 года он являлся председателем комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК – главным государственным инспектором труда РК. С апреля 2019 года по настоящее время Сарбасов работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.