Алматы. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Полиция будет контролировать запрет аренды частных домов для массовых мероприятий в Алматы.

«Местным исполнительным органам, правоохранительным и специальным органам Алматы обеспечить введение и контроль исполнения (…) запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых, корпоративных и других мероприятий», — говорится постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина за №38 от 2 июня.

Уточняется, что постановление вступает в силу со дня подписания.