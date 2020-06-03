Полиция будет контролировать запрет аренды частных домов для массовых мероприятий в Алматы

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Алматы. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Полиция будет контролировать запрет аренды частных домов для массовых мероприятий в Алматы.

«Местным исполнительным органам, правоохранительным и специальным органам Алматы обеспечить введение и контроль исполнения (…) запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых, корпоративных и других мероприятий», — говорится постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина за №38 от 2 июня.

Уточняется, что постановление вступает в силу со дня подписания.

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