Чистая прибыль КМГ за первый квартал сократилась в 4,4 раза

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Чистая прибыль АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) за первый квартал 2020 года по сравнению с первый квартал 2019 года сократилась в 4,4 раза и составила Т70 млрд, сообщает компания.

Выручка КМГ, согласно документу, сократилась за отчетный период по сравнению с первым кварталом 2019 года, на 22% и составила Т1,376 трлн. EBITDA сократился на 44%, до Т275 млрд, свободный денежный поток увеличился от отрицательного — Т -46 млрд до Т26 млрд. сообщается в аудированной консолидированной финансовой отчетности компании, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду.

Чистый долг КМГ за первый квартал 2020 года практически не изменился и составил $6,185 млрд, что КМГ ранее обосновывала «авансированием нефти ТШО в полном размере».

Также компания сообщила о производственных результатах за первый квартал 2020 года.

Уровень добычи нефти в первом квартале 2020 года, согласно документу, составил 5,929 млн тонн и практически не изменился, добыча газа увеличилась на 4%, до 2,26 млрд кубометров, транспортировка нефти сократилась на 5,8%, до 18,5 млн тонн, газа – увеличилась на 9,4%, до 28,32 млрд куб. м, указывается в документе.