Жара, грозы и ветер ожидаются в Мангистауской области и ЗКО 4 июня

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Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Жара, грозы и ветер ожидаются в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях 4 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«04 июня в Мангистауской области на севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохранится сильная жара +38», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«4 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 4 июня ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный, порывы 18 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

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