Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Цифровая телекоммуникационная карта Казахстана будет готова к 22 июня, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Мы практически завершили разработку цифровой карты, где каждый человек сможет увидеть, когда к нему придет интернет. До конца июня этого года она в принципе будет готова», — заверил Жумагалиев на заседании мажилиса в среду.

При этом пообещал, что карта будет готова к отчету правительства в парламенте, запланированному на 22 июня.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах» был принят в мажилисе в первом чтении.

«Законопроект разработан в целях обеспечения широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов и предусматривает внесение изменений и дополнений в 2 кодекса и 2 закона Республики Казахстан. Законопроект направлен на: упрощение разрешительных процедур по оформлению земельных участков при строительстве объектов связи; предоставление возможности равного доступа к телекоммуникационной инфраструктуре всем операторам связи», — говорится в заключении мажилиса.