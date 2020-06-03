«Нурсултан Назарбаев – фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана». «Нур-Султан: имитация или попытка политической модернизации?». «В Казахстане очень опасаются быть замешанными в геополитических играх». «Чего не хватает антикризисной политике?»

Сетевой Казахстан 3 июня 2020г.

KP . KZ . «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство»» — В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» глава Республики Казахстан рассказал — что он думает о слухах про двоевластие в стране, «русском вопросе», «Крымском сценарии» и «китайской угрозе» — Первый президент Нурсултан Назарбаев – фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана. В скором времени (6 июля) мы отметим его 80-летний юбилей… Поэтому первым пунктом моей предвыборной платформы была названа именно преемственность. В нынешней сложной обстановке Назарбаев решительно высказался в поддержку моего курса на ускоренный выход из кризиса, создание новой экономики и материальную поддержку граждан. Никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Абишевич, призывая объединиться вокруг действующего президента.

««Стоп-кадры» нашего кино» — Отечественный кинематограф продолжают сотрясать скандалы, связанные с отдельными руководителями в отрасли и разными подходами к ее развитию. «Комсомолка» решила предоставить «площадку» для мнений всех сторон, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Первым нашим гостем стал авторитетный казахстанский кинодеятель, известный кинорежиссер Ермек ТУРСУНОВ — Лично мне сегодняшние «кинодельцы» напоминают обычных торгашей. Это не продюсеры и не режиссеры, это — лавочники. Потому что они решают только одну задачу — продать. Желательно, подороже. Товар в данном случае — это то, что они называют «кином».

IA — CENTR . RU . Максим КАЗНАЧЕЕВ – «Нур-Султан: имитация или попытка политической модернизации?» — Таким образом, принятые поправки увеличивают количество степеней свободы Нур-Султана при модерировании внутриполитических процессов. Главная цель – через увеличение подконтрольных субъектов внутренней политики вернуть институту президентской власти статус ключевого арбитражного органа, сейчас перешедший Совету безопасности Казахстана. Это работа на среднесрочную перспективу, и от ее успешности будут во многом зависеть возможности второго президентского срока Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

PRAVDA . RU . «Казахский политолог: есть много претензий к работе ЕАЭС» — О том, почему Казахстан опасается дальнейшей интеграции в рамках Евразийского экономического союза, и какие претензии есть у него к России, рассказал казахский политолог Адиль КАУКЕНОВ — Есть еще один момент: в Казахстане очень (и справедливо, к сожалению) опасаются быть замешанными в геополитических играх. Потому что если, например, у России есть интересы, воинский контингент в Африке, на Ближнем Востоке, то у Казахстана таких интересов нет. Если дружественное, братское соседнее государство участвует в конфликте, это не означает, что мы тоже автоматически и вопреки собственным интересам должны в нем активно участвовать, тем более если это касается военных действий, когда погибают люди. Должны быть веские причины. Поэтому есть опасения, что Евразийский союз может перерасти в геополитический, вопреки интересам Казахстана.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему казахи оказались последними, кто не реабилитировал жертв политических репрессий?» — Группа известных казахстанских ученых разработала концепцию полной юридической и политической реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане, который оказался последним на постсоветском пространстве, кто до сих пор этого не сделал.

INFORMBURO . KZ . «Наталья Калашникова: В Казахстане нет семьи, которой бы не коснулись репрессии» — 30 мая президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил создать госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Замруководителя Администрации президента Даурен АБАЕВ заявил, что есть потребность в рассмотрении почти 6 000 дел. Какую работу предстоит проделать государственной комиссии и какой объём материалов из архива Первого Президента уже рассекретили – в интервью с профессором кафедры политологии ЕНУ имени Гумилёва Натальей КАЛАШНИКОВОЙ.

EHONEWS . KZ . «Ботагоз Датхабаева: Если не решить социально-экономические проблемы «кордайские события» могут повториться в любой точке Казахстана» — В противовес росту националистических движений в Казахстане активизировалась деятельность различных блогеров и активистов левых взглядов, хоть и не объединенных в рамках одной организации. Сейчас важно понять их позиции и взгляды и с этой целью «Эхо Казахстана» взяло интервью у популярного левого активиста Батогоз ДАТХАБАЕВОЙ, которая прокомментировала причины погрома в Кордае и появление американских военно-биологических объектов в стране.

«Ботагоз Датхабаева: с нацистскими настроениями необходимо бороться, как и с искажениями истории!» — В последнее время в социальных сетях казахстанского сегмента интернета все больше отмечается активность активистов левых и коммунистических взглядов, которые выступают против проявления национализма, русофобии и разных проявлений ксенофобии, а также критически относятся к засилью иностранного капитала в стране. Ботагоз ДАТХАБАЕВА одна из таких активистов, которая любезно согласилась ответить на вопросы «Эха Казахстана» и прокомментировать сегодняшние социально-экономические и политические явления.

AZATTYQ . ORG . «Из Казахстана в Россию: почему страну продолжает покидать экономически активное население?» — За прошлый год из Казахстана уехало свыше 45 тысяч человек, большая их часть — русское население. Среди основных причин оттока людей, в частности молодежи, исследователи называют отсутствие возможности самореализации на равных условиях, коррупцию, нарушение прав, ухудшившуюся экономическую ситуацию и снижение качества образования.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Курдючный баран Нацфонда» — Чего не хватает антикризисной политике Казахстана? Вынесенный в подзаголовок вопрос вряд ли кого-то удивит, ведь как-то всем нам не хватает уверенности, а совладают ли власти с кризисом? Похоже, сомнения на этот счет имеются и у президента, иначе зачем бы, после заседания правительства 19 мая, на котором был рассмотрен и принят «Комплексный план восстановления экономического роста до конца года», главе государства 27 мая понадобилось подписать Указ о создании уже при себе Государственной комиссии с совершенно такой же постановкой задачи. А именно, комиссии предписано «выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой реальности».

TIME . KZ . «Экзамен на готовность» — Единое национальное тестирование в этом году будут сдавать в стерильных условиях. Абитуриенты пройдут через пять этапов дезинфекции, и это помимо обязательного ношения медицинской маски. В ход пойдут даже баррикадные ленты и обеззараживающие лампы. Об этом в правительстве объявил министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ. Еще одной темой заседания кабмина стала проблема занятости населения.

«Опыт — сын ошибок трудных» — ЧП и карантин в Алматы: как это было и какие уроки нужно извлечь. Самый крупный город страны вместе со всей республикой возвращается к обычной, привычной жизни. Но есть смысл оглянуться и проанализировать, как мы прожили это беспрецедентное время, извлечь уроки на будущее. Еще раз оговоримся, мы не затрагиваем медицинский аспект: выявление, лечение больных, профилактика — темы для отдельного большого разговора.

«Обыкновенный садизм» — Очередные факты издевательства над детьми-инвалидами всплыли в Казахстане. На сей раз отличился павлодарский психоневрологический центр, воспитатели и нянечки которого привязывали воспитанников к кроватям, зачастую забывая потом детей освободить. Эти и многие другие факты нарушения прав несовершеннолетних в ходе проверки выявили местные прокуроры.

CARAVAN . KZ . «Как новые законы РК могут исключить права близких и опекунов препятствовать изъятию органов человека после смерти» — В проекте нового Кодекса о здоровье населения – главного документа, регулирующего казахстанскую медицину, предлагается несколько принципиальных изменений по такой важной сфере, как трансплантология. По официальной статистике министерства здравоохранения РК, около 3 тысяч казахстанцев нуждаются в трансплантации органов, но своего донора дождется лишь каждый третий. Ежегодно в стране проводится примерно 170 операций по трансплантации. Самое распространенное донорство – родственное. Большинство противников предлагаемых изменений выступают за презумпцию несогласия, чтобы донорство органов было добровольным делом, на том основании, что они – собственность человека и “воровство” его органов – последнее дело.

«Не надо школьников стричь под одну гребенку, нужно пересмотреть стандарты обучения в карантинный период» — Сядут ли школьники за парты в сентябре или снова будут грызть гранит науки в своем смартфоне – пока еще неизвестно, но, по слухам, министерство образования активно готовится к новому этапу дистанционки. Мы поговорили о том, что надо сделать для того, чтобы он был лучше недавно закончившегося, с депутатом мажилиса, а в прошлом – учителем и директором алматинской школы Ириной СМИРНОВОЙ.

CAMONITOR . KZ . «Система образования в РК получит большие деньги. А какой будет эффект?» — Недавно состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия (НСОД). Оно было посвящено проблемам системы образования, переживающей сегодня не лучшие времена – к сожалению, перманентный процесс реформирования этой отрасли пока не дал желаемых результатов. В своем выступлении на заседании президент страны К.-Ж. ТОКАЕВ сделал акцент на необходимости проработать вопрос финансовой привлекательности инвестиций в образовательную инфраструктуру.

365 INFO . KZ . «Бизнесмены подают в суд на Минсельхоз за приказ по экспортным квотам» — По мнению истцов, документ ведомства наделил некоммерческие структуры неограниченными правами, ущемив интересы других участников рынка. Исполнительный директор Союза обрабатывающей промышленности Адилбек БЕКТИБАЕВ на своей странице в Facebook написал о планах группы бизнесменов отстоять свои права в суде. Медиапорталу 365info он подробнее рассказал историю этого конфликта.

CENTRASIA . ORG . «Безликие чиновники алматинского акимата» — В команде акима в принципе нет ни одного уважаемого и признанного лица для всего города или хотя бы для старшего и среднего поколений. Ни сам САГИНТАЕВ, ни его первый заместитель, не говоря уже тем более обо всех остальных, совершенно безликих и боящихся собственной тени работников аппарата. Допустим, сегодня в акимате Алматы нет никого, кто бы выдержал хотя бы отдаленное сравнение с фигурой СЕЙДУМАНОВА. Того самого, который в аппарате нескольких акимов был видной фигурой именно для каких-то контактов с общественностью и элитой города, и который сам, при этом, не занимал какой-то особо большой должности.

REZONANS . KZ . «Очевидное – невероятное» — Вопреки пессимистическим прогнозам, местные бюджеты столицы и Алматы вполне благополучно выдержали карантинные ограничения и в апреле – единственном полном месяце действия режима ЧП.

SPUTNIKNEWS . KZ . «ОПГ стали интеллектуальными, но ресурсы на борьбу у нас есть – глава полиции Алматы» — Алматинская полиция продолжит меняться. При этом большая роль отводится внедрению в жизнь новых технологий, которые не только должны качественно повысить уровень работы правоохранителей с населением, но и позволят контролировать законность действий самих сотрудников. О том, каких перемен ожидать в ближайшее время, начальник департамента полиции Алматы Канат ТАЙЕРДЕНОВ рассказал в интервью.

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