Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Последние звонки прошли в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.

В связи с ситуацией с пандемией коронавируса церемонии вручения аттестатов выпускникам и знаков «Алтын белгі» были организованы на открытом воздухе.

Как заверяли ранее чиновники, мероприятия проводятся со строгим соблюдением санитарных норм.

Отметим, что последние звонки для учащихся 1-10 классов прошли 25 мая в онлайн-режиме.

По данным министерства образования и науки Казахстана, на сегодняшний день в стране 7412 школ, в них учатся 3 349 069 детей. Выпускники 9 классов – 266 897, 11 классов – 144 706 (больше всего выпускников в Туркестанской области – более 24 тыс.). Знак «Алтын белгі» получили около 8,5 тыс. отличников учебы.

В едином национальном тестировании (ЕНТ), по информации МОН, примут участие более 130 тыс. выпускников, из них 111 017 – выпускники школ текущего года, порядка 20 тыс. – выпускники школ прошлых лет и выпускники колледжей.