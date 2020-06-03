Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции во втором чтении.
В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» во втором чтении.
Ранее мажилисмены предложили установить жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы.
Проект закона направлен в сенат.