Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции

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Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам противодействия коррупции во втором чтении.

В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» во втором чтении.

Ранее мажилисмены предложили установить жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы.

Проект закона направлен в сенат.

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