Принятым недавно законом «О ветеранах» военнослужащие, воевавшие в Афганистане, отнесены к общей категории ветеранов боевых действий

Заседающие в бюджетной комиссии РК высоколобые государственные мужи сочли, что Казахстану, входящему в список 10 крупнейших в мире стран-экспортеров нефти, не по карману выплачивать ветеранам-афганцам ежемесячного пособия в размере менее $100

Издание РИА Дагестан опубликовало статью под названием «В Дербенте ветераны-афганцы получили денежные сертификаты от сенатора Сулеймана Каримова».

В ней говорится так: «Средства для оказания материальной помощи в размере 7 800 000 рублей выделены членом Совета Федерации ФС РФ Сулейманом Керимовым.

Всего материальную помощь получат 176 человек: 25 вдов афганцев и две матери ветеранов получат по 50 тысяч рублей, один ветеран афганских событий, который живет в крайне тяжелых условиях, – 1 миллион рублей, 3 участника, живущих в тяжелых условиях, – по 100 тысяч рублей. Оставшаяся сумма будет поровну распределена между 145 участниками афганских событий».

В России все ветераны боевых действий, в том числе и воины-афганцы, относятся к категории федеральных льготников и имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) по линии Пенсионного фонда Российской Федерации. Ее размер в прошлом году, когда отмечалось 30-летие вывода советских войск из Афганистана, составлял 2972,82 рублей. В начале этого года он был увеличен в результате индексации на 3 процента.

Помимо этого, российские ветераны боевых действий имеют льготы, установленные ФЗ № 5 «О ветеранах». Так, воины-афганцы наделены правом компенсировать расходы на оплату жилья в размере 50 процентов, а также правом использовать отпуск в удобное для себя время, получать отпуск без сохранения зарплаты до 35 календарных дней. Они должны обеспечиваться всеми протезами, кроме зубных, и протезно-ортопедическими изделиями. А еще российские ветераны-афганцы могут пользоваться целым рядом налоговых льгот.

В Казахстане же льготы воинам-афганцам были отменены. Вместо них ввели выплаты или денежные пособия.

И вот в начале мая, в преддверии Дня Победы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ветеранах». Этим документом военнослужащие, воевавшие в Афганистане, отнесены к общей категории ветеранов боевых действий. Не все из них довольны такой переменой. Кое-кто из ветеранов-афганцев полагает, что было бы лучше, если бы статус участников войны в Афганистане оставался прежним, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, как в законе от 1995 года. Также у них неудовлетворенность вызывает непринятие во внимание высказанного ими в прошлом году в ходе обсуждения законопроекта в министерстве труда предложения об увеличении пособия участникам войны в Афганистане с 16 тысяч до 30-40 тысяч тенге.

Теперь ветераны-афганцы получают пособие в размере около 18 тысяч тенге. А те из них, кто с инвалидностью, — пособие в размере 21 тысячи тенге.

Казахстанские законодатели их предложение об увеличении выплат до 30-40 тысяч тенге направили в министерство финансов. Но в республиканской бюджетной комиссии оно, как выясняется, не нашло поддержки. Заседающие там высоколобые государственные мужи сочли, что Казахстану, входящему в список 10 крупнейших в мире стран-экспортеров нефти («World’s Top 10 Oil Exporters», investopedia.com), не по карману выплачивание ветеранам-афганцам ежемесячного пособия в размере менее $100.

В афганской войне, по приведенным в отечественной прессе данным, участвовали 22 269 казахстанцев, 924 из них погибли, более тысячи стали инвалидами, еще 21 наш земляк пропал без вести.

Для увеличения размера ежемесячных выплат казахстанским ветеранам-афганцам с 16 тысяч до 30-40 тысяч тенге, потребуется 4,5 миллиарда тенге в год. Это — чуть больше $10 миллионов. Изыскать такой суммы нашим финансистам не удалось. Или не захотелось. Не они же воевали в Афганистане.

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Фото: mod.gov.kz

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