Неиспользуемые для строительства земли нацпарков РК могут вновь сделать особо охраняемыми

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Неиспользуемые для строительства земли национальных парков Казахстана могут вновь сделать особо охраняемыми.

«Основной целью законопроекта является упрощение порядка перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий, которые ранее были выведены для строительства и функционирования объектов туризма и сооружений, имеющих особое стратегическое значение (водохозяйственные сооружения, объекты государственной границы, нужды обороны) и не использованы по назначению», — говорится в заключении мажилиса по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий».

При этом отмечается, что перевод земель запаса в земли особо охраняемых природных территорий будет осуществляться при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы без разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований.

Законопроект одобрен в первом чтении.

Напомним, 26 мая МИА «КазТАГ» сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил

менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.