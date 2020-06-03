Алматы. 3 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Построенная на Кок-Жайляу подстанция будет демонтирована за ненадобностью, заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев.

«По Кок-Жайляу планировалось строительство горнолыжного комплекса, сегодня принято решение об отказе от этого проекта. Будет создана комиссия, которая будет принимать решение по всем имеющимся там постройкам. И соответственно по этой подстанции будет принято решение. И я более чем уверен, что она будет демонтирована и передана городу», — сказал Нысанбаев на заседании мажилиса в среду.

При этом он отметил, что данная подстанция «абсолютно не нужна» в Национальном парке.

«Она предназначалась для использования на тех объектах, которые будут простроены в рамках проекта горнолыжного комплекса, и эта подстанция на сегодняшний день абсолютно не нужна в Иле-Алатауском национальном парке», — сказал Нысанбаев.

Напомним, 29 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау».

28 ноября 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что антикоррупционная служба может инициировать проверку целевого использования бюджетных средств по проекту горнолыжного курорта на Кок-Жайлау в Алматы. Незадолго до этого появились сообщения касательно сомнительности целевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» в урочище Кок-Жайлау Иле-Алатауского национального природного парка. В частности, отмечалось, что в период времени 2014-2019 годы на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик – управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем в связи изменением курса тенге дополнительно профинансировано $13,5 млн, которых, как отмечалось в публикациях, «на самом деле там нет». Еще около $200 тыс. (эквивалентно национальной валюте РК около Т76 млн), согласно публикациям, ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО «Almaty Mountain Resorts» (оператор проекта на баланс которой должен был перейти объект), которое сделало PR проекта, а затем прекратило его.