Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Почти 6 млн га неиспользуемых земель выявили в Казахстане в 2019 году, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«За 2019год было выявлено 5,6 млн га неиспользуемых земель, в том числе, пашни – около 800 тыс. га, пастбищ – 4,6 млн га. Это было выявлено в ходе традиционного мониторинга на основе бумажных отчетов и сверки информации», — сказал Омаров на отчетной встрече с населением в среду.

По его словам, по этим землям на сегодня после мер реагирования 1,9 млн га начали осваиваться прежними землепользователями, 1,1млн га возвращено в госсобственность путем добровольного отказа землепользователями и по 2,6 млн га акиматами ведутся процессы по возврату земель в госсобственность.

«В целях усиления контроля над использованием земель сельхозназначения 28 октября 2019 года внесены изменения в Земельный кодекс по проведению цифрового мониторинга сельхозземель посредством данных дистанционного зондирования Земли, а в январе 2020 года приняты правила по космомониторингу использования земель сельхозназначения», -отметил министр.

В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, по его информации, запущен пилотный проект по проведению мониторинга земель сельхозназначения посредством веб-портала, по результатам которого выявлено 9061 незагруженных пастбищных угодий общей площадью 7,3 млн га: в Акмолинской области – 3182 земельных участков на площади 1,6 млн га, в Восточно-Казахстанской – 2374 участка на 1,3 млн га, в Костанайской – 3330 участка на 1,9 млн га, в Мангистауской области – 175 участков на 2,5 млн га.

По итогам трех месяцев 2020 года в госсобственность возвращено более 2 млн га земель.