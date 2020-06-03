Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Целью проекта «Байтерек» является отказ от использующих гептил «Протонов», сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Комсомольская правда».

«Целью совместного проекта «Байтерек» является создание ракетно-космического комплекса для выведения аппаратов на экологически безопасных носителях взамен использующей токсичное топливо (гептил – КазТАГ) ракеты «Протон», — сказал Токаев.

По его словам, казахстанско-российское взаимодействие в космической сфере и совместное развитие города Байконыр – «это наглядный пример многогранного сотрудничества Казахстана и России».

«Вопросы жизнедеятельности и эффективного развития космодрома рассматривает межправительственная комиссия. Приоритет отдается созданию космических аппаратов гражданского назначения, используемых в сферах связи, телевидения, научных исследованиях. Мы сотрудничаем по проекту «Гагаринский старт». Инвесторы из Казахстана, России и ОАЭ намерены вкладывать средства в модернизацию этой исторической площадки, с которой состоялся первый полет человека в космос», — отметил глава государства.

Президент отдельно выделил инициативу Казахстана по созданию свободной экономической зоны «Байконур», которая, по мнению главы государства, «может внести значительный вклад в развитие экономик двух стран».

«В октябре космодром будет отмечать 65-летие. Полагаю, наши страны должны встретить эту знаменательную дату на достойном уровне, ведь Байконур – достояние всего человечества, а его историческая роль в мировой космонавтике неоспорима», — подчеркнул Токаев.

Напомним, 2 июля 2013 года ракета-носитель (РН) «Протон-М» рухнула на территории космодрома Байконур в 2,5 км от стартовой площадки, спустя 32 секунды после взлета. В момент старта в ракете находилось порядка 600 тонн топлива. Был нанесен колоссальный вред окружающей среде. Осталось не ясным, оплатила ли российская сторона Казахстану ущерб за причиненный от разлившегося гептилового топлива вред экологии. 13 марта 2020 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев сообщил, что вопрос о запуске РН «Протон» на гептиле будет урегулирован после 2023 года.

2 июня генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что «Назарбаевский» (проект «Байтерек») и «Гагаринский» старты на космодроме «Байконур» заработают в ближайшие годы.