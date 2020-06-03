Рассуждения о «китайской экспансии» не соответствуют реальному положению дел – Токаев

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, рассуждения о «китайской экспансии» не соответствуют реальному положению дел, сообщает «Комсомольская правда».

«Очевидно, что сухопутный компонент «Пояса и пути» немыслим без Казахстана и других стран региона, выступающих связующим звеном между Китаем и Европой, Ближним Востоком. Объемы китайских инвестиций и двусторонней торговли стабильно растут. В 2018 году объем накопленных прямых китайских инвестиций в пять стран региона приблизился к $15 млрд. В прошлом году совокупный товарооборот Центральной Азии с КНР превысил $33 млрд. Интерес к развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества имеет обоюдный характер, поэтому не думаю, что рассуждения о «китайской экспансии» соответствуют реальному положению дел», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что народы Центральной Азии, Китая и России испокон веков активно торговали друг с другом, обменивались духовными знаниями, «поэтому Великий Шелковый путь стал историческим символом региона».

«Геостратегическое расположение и большой потенциал Центральной Азии приковывают к себе пристальное внимание мирового сообщества, и, конечно же, Китая. Инициатива «Пояса и пути» позволила запустить интересные проекты в Центральной Азии. Многие из них были реализованы при помощи Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути», — указал глава государства.

Как отметил Токаев, развитием сотрудничества с Китаем плодотворно занимался первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«В настоящее время отношения между нашими государствами вышли на уровень долговечного стратегического партнерства. Сложилась положительная динамика контактов на высшем политическом уровне. В ходе переговоров с председателем Си Цзиньпином в сентябре прошлого года было принято совместное заявление, в котором нашли отражение перспективные направления сотрудничества наших стран. Мы активно взаимодействуем в международных и региональных организациях (ООН, ШОС, СВМДА)», — добавил президент.

По его словам, Китай является важным экономическим партнером Казахстана.

«В 2019 году двусторонний товарооборот достиг $14,5 млрд. Яркой страницей в истории нашего партнерства можно назвать солидарность и взаимопомощь в борьбе с пандемией COVID-2019. Казахстан направил медицинскую гуманитарную помощь в Ухань. В ходе телефонного разговора со мной председатель Си Цзиньпин заявил, что проявленное сочувствие подтвердило верность пословицы «друг познается в беде». Когда же волна коронавируса достигла Казахстана, китайская сторона незамедлительно оказала ответную гуманитарную помощь и направила группу квалифицированных специалистов», — отметил Токаев.