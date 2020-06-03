Токаев ожидает выхода казахстанско-российских предприятий на рынки Китая и ЦА

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ожидает выхода казахстанско-российских предприятий на рынки Китая и Центральной Азии (ЦА), сообщает «Комсомольская правда».

«Мы будем поддерживать российский бизнес, который реализует инвестиционные проекты в Казахстане. И ожидаем, что результатами нашего сотрудничества станут производства, которые выйдут на рынки КНР и Центральной Азии», — сказал Токаев.

Он отметил, что видит очевидные успехи России в цифровизации таможенных операций и налогового администрирования.

«Таможенные органы внедрили технологии, практически полностью исключающие участие человека – автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций. В этом плане для Казахстана интересна российская модель интеллектуального пункта пропуска. В области цифровизации налогового администрирования Россия занимает лидирующие позиции в мире. Пристального внимания заслуживает и ваша практика усиления налогового контроля и применения технологий больших данных», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана.

«Объем прямых инвестиций из России в Казахстан составил $15,7 млрд. Двусторонний товарооборот в 2019 году увеличился на 6,2% по сравнению с 2018 годом и составил почти $20 млрд. В Казахстане успешно работают более 7 тыс. российских компаний, около 3,5 тыс. совместных казахстанско-российских предприятий. Активно реализуются совместные проекты в приоритетных отраслях экономики. К примеру, в 2018 году крупнейшей российской компанией «Полиметалл» запущено Бакырчикское горнодобывающее предприятие с объемом инвестиций $418 млн. Планируется совместная реализация 53 инвестиционных проектов на сумму $6,6 млрд», — перечислил президент.

Как отметил глава государства, в апреле 2019 года в Казахстане приняли программу совместных действий в области производственной кооперации, а в октябре того же года был запущен первый проект данной программы – производство тракторов «Кировец» в Костанае мощностью до 500 тракторов в год.

«Мы намерены активно продвигать сотрудничество с Россией в нефтегазовом, нефтехимическом и других секторах, где производится продукция высокого передела. Активизировано сотрудничество по морским нефтегазовым проектам на шельфе Каспия. Мы полагаемся на Россию как на стратегического партнера. Успешно работает в нашей стране «Лукойл». (…) На осень этого года запланирован казахстанско-российский форум, на котором будут приниматься решения по региональному экономическому сотрудничеству. Признателен президенту Путину за неизменное внимание к этой проблематике, как и ко всему комплексу двустороннего сотрудничества», — заключил Токаев.