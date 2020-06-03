Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

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Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается, сообщает «Комсомольская правда».

«Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня. В то же время сотрудничество между Казахстаном и Соединенными Штатами успешно развивается в таких стратегических сферах, как энергетика, инвестиции, технологии», — сказал Токаев в интервью «КП».

Он отметил, что Казахстан постоянно контактирует «по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия».

«Мы работали и в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы, но сейчас, в связи с истечением контракта, американцы покинули референс-лабораторию, там трудятся только казахстанские специалисты за счет нашего бюджета. С учетом актуальности исследований в этой сфере мы готовы к максимально прозрачному сотрудничеству с российскими специалистами», — проинформировал Токаев.

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