Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 4 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 04 июня в Акмолинской области на востоке ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 04 июня ветер северо-восточный во второй половине дня порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«4 июня в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей», — отмечают эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 95-100%.

«4 июня в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, град. 4-5 июня ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 4-5 июня ночью и утром ожидается туман. Ветер северный порывы 15-20 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 90-95%.