Сохранностью архивных документов при их оцифровке обеспокоились депутаты РК

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сохранность архивных документов в процессе реализации проекта «Цифровая фабрика» может быть под угрозой, считает депутат мажилиса Нурлан Дулатбеков.

«Самый главный вопрос — это обеспечение сохранности архивных документов при проведении работ по их оцифровке потенциальными частными партнерами. Опираясь на принципы Международного этического кодекса архивистов, принятого на заседании генеральной ассамблеи Международного совета архивов в Пекине, в сентябре 1996 г., следует, что «первейшей обязанностью архивистов является обеспечение целостности и сохранности документов, переданных на хранение». При реализации проекта «Цифровая фабрика» в том виде, как он представлен сейчас, вопрос обеспечения сохранности документов Национального архивного фонда будет под угрозой», — сказал Дулатбеков, озвучивая депутатский запрос на имя министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой.

По мнению депутата, в связи с тем, что процесс оцифровки архивных документов будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства, частные компании могут оказаться не в состоянии обеспечить сохранность документов должным образом.

По мнению Дулатбекова, проект не определяет, кто будет заниматься реставрацией ветхих документов, как будут обеспечиваться условия хранения документов.

«При передаче документов для использования частным партнерам не исключается утрата, ухудшение состояния, купля-продажа, обмен, дарения, владение и использование архивных документов недобросовестными услугодателями в корыстных и коррупционных целях», — считает депутат.

Также Дулатбеков считает, что для продолжения работы по оцифровке целесообразнее, чтобы ее вели профессионалы, имеющие опыт работы в данном направлении, а сам проект государственно-частного партнерства «Цифровая фабрика» должен быть пересмотрен с учетом всех возможных рисков.