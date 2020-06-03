Заключенным хотят запретить говорить «Салам!» сотрудникам исправительных учреждений РК

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Заключенным хотят запретить говорить «Салам!» сотрудникам исправительных учреждений Казахстана.

«Практика показывает, что порядок приветствия осужденными при встрече с сотрудниками учреждения до конца не упорядочен. Так как действующая норма регламентирует порядок приветствия только при входе сотрудников учреждения в помещение. При этом не прописано, как именно и что говорит осужденный когда здоровается. К примеру, имеют место употребления осужденными слов – «саламалейкум», «салам», «привет» и так далее», — говорится в обосновании проекта поправок в правила внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, отмечается в документе, «имеет место, когда осужденные в такой ситуации могут держать руки в кармане (протягивать руку для рукопожатия) или стоять в положении растопыренных ног».

«При встрече с сотрудниками учреждений, лицами, уполномоченными на осуществление контроля и надзора за поведением осужденных и другими должностными лицами, посещающими учреждения, осужденные, встают (останавливаются), ноги располагают вместе, руки по швам и здороваются с ними «Сәлеметсіз бе» или «Здравствуйте», при этом, рукопожатие не допускается», — сказано в предлагаемой редакции правил.

В МВД отмечают, что со стороны осужденных поступают обоснованные жалобы и претензии в части предоставления им нормативных документов, в которых регламентированы требования соблюдать «определенные правила и субординацию при встрече и приветствии».