Создание государственного аграрного банка не оправданно – минсельхоз РК

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Создание государственного аграрного банка в Казахстане не оправданно, считает министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«По созданию Аграрного банка. Этот вопрос давно поднимается перманентно, и каждый раз говорится, чтоб создали банк. Приводятся примеры Франции, Европы. Во Франции, Европе это кооперативные банки, которые создали сами сельхозтоваропроизводители в кооперации с финансирующими организациями. В нашем случае, понимаю, что (по просьбе союза фермеров РК – КазТАГ) этот банк должен быть создан за счет государства – оно себя не оправдает, об этом даже эксперты сообщают», — сказал Омаров в среду в СЦК.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов назвал причины несогласия с созданием госагробанка.

«Полемика по созданию агробанка длится не первый год. И мы имеем опыт создания таких отраслевых банков, допустим, в свое время был агромпромбанк. Но из-за того, что риски сосредоточены в одной отрасли, происходит какой-то природный или погодный дефолт, идет массовый невозврат кредитов, соответственно, банк (по – КазТАГ) финансовой устойчивости трещит по швам», — аргументировал он.

В качестве альтернативы аграрного банка МСХ рассматривает институты развития и кредитование АПК через БВУ.

«КазАгро» и его дочерние организации являются институтами развития, имеют лицензию на осуществление некоторых видов банковской деятельности. У них залоговая, кредитная политика более гибкая, чем у банков второго уровня. То есть они могут принимать низколиквидное залоговое имущество, которое находится в сельской местности, чего банк по своим пруденциальным нормативам сделать не может. И у нас есть банки с развитой филиальной сетью. Мы сейчас ставим вопросы – вовлекать в банки финансирование сельского хозяйства через их филиальную сеть, давая им фондирование от «КазАгро», таким образом, используя немецкий опыт, когда сельхозбанк напрямую сам не кредитует сельхозтоваропроизводителей, но дает фондирование банкам второго уровня, а они уже через свою филиальную сеть доводят эти кредитные средства до субъектов АПК», — сказал Курманов.