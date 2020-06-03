Декоммунизация должна стать частью госполитики РК, считают в партии «Ак жол»

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Декоммунизация должна стать частью государственной политики Казахстана, убеждены депутаты партии «Ак жол».

«В последние годы некоторыми «деятелями» делаются попытки мифологизировать и пропагандировать сталинизм. В этой связи Демократическая партия «Ақ жол» считает, что принцип декоммунизации должен стать составной частью государственной политики. Мы с уважением относимся к убеждениям и взглядам старшего поколения, выросшего на десятилетиях коммунистической пропаганды; высоко ценим их огромный вклад в трудные годы нашего Отечества. Но повестку дня нынешнего Казахстана должно определять поколение Независимости, сверяющее часы с общечеловеческой цивилизацией, а не с тоталитарной идеологией», — говорится в депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Кроме того, депутаты партии «Ак жол» призвали признать Великий голод 1930-х годов геноцидом народа Казахстана.

«В целях исторической справедливости, Демократическая партия «Ак жол» призывает дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылық) правовую оценку, как факту геноцида против нашего народа. Для сравнения – признанный мировым сообществом Голодомор в Украине унес жизни 3,9 млн человек, тогда как по недавним публикациям самих украинских исследователей, они оценивают жертвы голода в Казахстане более чем в 4 млн жизней, а потери нашего народа – в 70%. В этой связи полагаем необходимым министерству иностранных дел начать работу по признанию Ашаршылық фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и др.» — говорится в запросе.

По информации депутатов, «регулярные войска большевиков расстреливали посмевших поднять голову казахские роды из артиллерии, бомбили уходившие аулы с аэроплана, а застигнутые на границе кочевья беженцев косили из пулеметов вместе с женщинами и детьми, как бессловесный скот».

«Нужным отметить, что точно так же жертвами голода и репрессий становились мирные граждане и прогрессивная интеллигенция всех этносов Казахской Республики, включая русских, украинцев, узбеков, уйгуров, татар, киргиз и т.д.» — говорится в запросе.