Токаев: Казахстан будет переходить на латиницу без искусственного ускорения

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет переходить на латиницу без искусственного ускорения, сообщает «Комсомольская правда».

«Мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центрально-азиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво», — сказал Токаев в интервью «КП».

Он напомнил, что процесс перехода с кириллицы на латиницу первый президент РК Нурсултан Назарбаев «в рамках концепции духовной модернизации».

«Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет», — пояснил глава государства.

Президент отметил, что «мировое информационное пространство в результате ускоренного внедрения новых технологий стремительно трансформируется».

«Нашим детям предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику. Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка», — подчеркнул Токаев.