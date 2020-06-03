Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает недопустимым использование формулировки «русская диаспора в Казахстане», сообщает «Комсомольская правда».

«Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению», — сказал Токаев.

По его мнению, межэтническое согласие – это важнейший фактор внутриполитической стабильности, без которого невозможно устойчивое развитие страны.

«Казахстан, как и Россия, – многонациональное государство. Считаю, что это большой стратегический плюс, мы исходим из принципа «единство в многообразии», — пояснил глава государства.

Он добавил, что «по сути, казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией».

«В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». В Казахстане проживает более 3,5 миллионов русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%», — сказал президент.

Как отметил глава государства, русские, проживающие в стране – неотъемлемая часть казахстанского народа и пользуются всеми правами.

«Многие русские имена золотыми буквами вписаны в нашу историю: Григорий Потанин, Павел Зенков, Евгений Брусиловский, Александр Затаевич, Александр Бараев, Сергей Луганский, Иван Шухов, Иван Панфилов, Иван Павлов, Николай Макиевский. Эти и многие другие люди – гордость Казахстана. А Геннадий Головкин, Александр Винокуров, Ольга Рыпакова, другие именитые спортсмены успешно защищают честь Казахстана на мировых спортивных аренах», — перечислил Токаев.

Говоря о переименовании населенных пунктов в Казахстане и отвечая на вопрос о трудностях, возникающих при трудоустройстве славянского населения в органы власти, президент заверил, что «повального переименования нет».

«Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно не популярные среди местных жителей, например, «Тепловозная» и «Приканальная». Каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия», приведя пример того, как «совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина» (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР).

«Не могу согласиться с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на государственную службу. Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах. Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах», — сказал Токаев.