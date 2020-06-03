У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси – Токаев

Алматы. 3 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что у Казахстана нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси, сообщает «Комсомольская правда».

«Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций», — сказал Токаев.

По его словам, большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.

«Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «порой в ЕАЭС, даже на самом высоком уровне, бывают острые дискуссии».

«Но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие – это верный признак деградации», — пояснил глава государства.

Также он отметил, что для граждан Казахстана «Россия была и остается самым близким государством».

«Доверие и взаимопонимание между нашими народами складывалось веками, в периоды тяжелых испытаний мы всегда были вместе. Многих россиян и казахстанцев объединяют родственные, дружеские, профессиональные связи. О теплом отношении к России свидетельствуют и социологические опросы. Уровень доверия казахстанцев к вашему государству на протяжении многих лет превышает 75%. Это очень высокий и, что очень важно, стабильный показатель. Россия воспринимается нашим общественным мнением как стратегический партнер и союзник», — сказал Токаев.