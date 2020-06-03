Токаев о передачи полномочий Назарбаевым: Никакого двоевластия не существует

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о передаче полномочий главы государства первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, заявил о том, что никакого двоевластия в стране не существует, сообщает «Комсомольская правда».

«В нынешней сложной обстановке Назарбаев решительно высказался в поддержку моего курса на ускоренный выход из кризиса, создание новой экономики и материальную поддержку граждан. Никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам Нурсултан Абишевич, призывая объединиться вокруг действующего президента», — сказал Токаев.

По его словам, Назарбаев – фигура исторического масштаба, основатель современного Казахстана.

«В скором времени (6 июля) мы отметим его 80-летний юбилей. Конечно же, будем говорить о его заслугах перед нашим народом и международным сообществом. Для нас важно сохранить его историческое и политическое наследие, это необходимо для укрепления казахстанской государственности. Поэтому первым пунктом моей предвыборной платформы была названа именно преемственность», — отметил Токаев.