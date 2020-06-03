Главное, не забыть секретный код

Когда ручное управление в очередной раз заходит в тупик, поступления в бюджет недостаточны, бюджет трещит по швам, правительство сразу вспоминает о нем

Пандемия, прекращение экономической деятельности, налоговые каникулы для субъектов малого и среднего бизнеса – и вот уже бюджет Казахстана не справляется с вызовами. Доходы увеличились на 1%, расходы – на 15%. Дефицит государственного бюджета резко вырос до 8,5% от ВВП.

Что делать? Как выживать? У правительства один ответ: за счет Национального фонда!

Обзор государственного бюджета, который подготовили аналитики инвестиционной компании Halyk Finance, впрочем, окрашен не только в темные тона. Они видят свет в конце туннеля – обстоятельства нам помогут.

Экономическое падение или рост?

Строгая изоляция на фоне падения нефтяных котировок дорого обходится экономике и бюджету.

«В первом квартале текущего года казахстанская экономика продемонстрировала рост валового внутреннего продукта на 2,7% в годовом выражении, во многом за счет докризисной инерции. Однако за четыре месяца, когда в апреле был пик карантинных мер и падения цен на нефть почти на 70% в сравнении с апрелем 2019 года, ВВП сократился на 0,2% относительно аналогичного периода годом ранее», — констатируют факты аналитики Halyk Finance и дают смелый, оптимистичный прогноз, что экономический спад продлится всего два квартала, после чего рост экономики возобновится к концу текущего года.

Расходы растут быстрее, чем доходы

Экономическая особенность 2020 года: доходы госбюджета растут не так быстро, как увеличились расходы.

«Доходы государственного бюджета без учета трансферта из Нацфонда в первом квартале 2020 года выросли на скромные 1,2% г/г. При этом за счет резкого увеличения трансферта из Нацфонда почти на 50% совокупные доходы госбюджета повысились на 14% г/г. В результате повышения зарплат произошло серьезное увеличение поступлений по ИПН и соцналогу примерно на 20% г/г, что резко контрастировало с сокращением поступлений от налогов на международную торговлю на 18% г/г», — подсчитали аналитики. По их данным, сбор налогов по КПН умеренно вырос на 5% г/г, а поступления по НДС вообще снизились – на 0,3% г/г.

Здесь, наверное, необходимо сделать отступление и обрисовать все последствия обвала нефтяных цен и пандемии. Только в апреле-20, по сравнению с апрелем-19, доходы госбюджета, не учитывая трансферт Нацфонда, упали на 33,2%, поступления от КПН обвалились на 94,3%, по НДС сокращение на 61,2%, по ИПН – на 60,6%, по налогам на международную торговлю – на 66,8%. Увеличение поступлений зафиксировано только по соцналогу, налогу на имущество и акцизам.

Но мы уже находимся в процессе увеличения госрасходов, и от этого никуда не уйти. В первом квартале затраты госбюджета повысились на 15%. Причем, ошибочно полагать, что это только социалка Действительно, на социальный блок были выделены дополнительные средства (выплата 42500, повышение заработных плат, повышение пособий и пр.), но правительство также увеличило затраты на инфраструктурные проекты.

Нацфонд тает

Национальный фонд обеспечил 35% поступлений госбюджета и фактически обнулил дефицит. Благодаря трансфертам из Нацфонда, компенсировавшим слабый рост доходов бюджета при возросших расходах, дефицит госбюджета по итогам первого квартала 2020 года составил незначительные 35 млрд. тенге (0,2% от ВВП).

Однако без учета трансферта Нацфонда дефицит госбюджета составил 8,5% от ВВП, при этом продемонстрировав тенденцию к серьезному ухудшению ситуации в ретроспективе трех лет. Так, например, в 1 квартале 2018 года дефицит был на уровне 6% от ВВП, а в 1 квартале 2019 года – 6,7% от ВВП.

При этом Нацфонд, являясь донором бюджета, сам переживает не лучшие времена. На фоне падения стоимости нефти, поступления налогов в Нацфонд в 1 квартале 2020 года по сравнению с предыдущим периодом предыдущего года понизились на 31%.

Как выживать будем?

В апреле правительство пересмотрело параметры бюджета. Доходы бюджета сократятся на 1,7 трлн. тенге, на возмещение выпадающих доходов будет привлечен дополнительный трансферт Нацфонда в 2,1 трлн. тенге. А зачем изворачиваться, когда есть Нацфонд?

Расходы обновленного бюджета увеличатся на 1,4 трлн. тенге до 14,3 трлн. тенге. Как следствие, дефицит республиканского бюджета после уточнения вырос на 0,8 трлн. тенге до 2,4 трлн. тенге.

В разбивке по основным статьям затраты республиканского бюджета на социальное обеспечение повышаются на 16,5% или 567 млрд. тенге, на 11,8% или 511 млрд. тенге увеличиваются расходы на экономику, еще одной крупной статьей расходов выступают расходы на образование, здравоохранение и культуру +16,9%, или 384 млрд. тенге.

В результате увеличения дефицита бюджета возрастает размер государственного долга, который по оценке госорганов достигнет 20 трлн. тенге в 2020 году, что будет соответствовать почти 29% от ВВП. К примеру, в 2019 году размер госдолга составлял менее 24% от ВВП.

«Если бюджетные потери текущего года являются разовыми и вызваны неблагоприятной конъюнктурой на внешних рынках, а также влиянием COVID-19, то возросший объем госдолга быстро не устранить, так как бюджетные ассигнования придется поддерживать на высоком уровне еще как минимум в ближайшие годы», — отмечают аналитики. Добавим сюда поручение правительству доработать «Стратегический план развития до 2025 года», приоритетом которого станет формирование новой структуры экономики. Тоже нужны значительные бюджетные инвестиции.

«На фоне ожидаемого роста бюджетных инвестиций, связанных с необходимостью финансирования структурной перестройки экономики, в ближайшие годы мы ожидаем сохранения высокой нагрузки на госфинансы», — делают вывод эксперты.

Этот вопрос становится еще более актуальным, поскольку налоговые поступления увеличить нет возможности. В рамках мер поддержки бизнеса, правительство освободило малый и средний бизнес от налогов и социальных платежей, взимаемых с фонда оплаты труда на 6 месяцев до 1 октября текущего года. Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном порядке налогообложения» освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога до конца года. Ставка НДС на реализацию и импорт социально значимых продовольственных товаров была понижена с 12% до 8% до 1 октября 2020 года. Кроме того, отдельные субъекты бизнеса освобождены от уплаты налога на имущество в этом году.

«Таким образом, снижение поступлений по доходам в госбюджет было обусловлено не только действием разворачивающегося кризиса, но и стало следствием мер фискальной поддержки малого и среднего бизнеса. Мы пока не склонны драматизировать ситуацию с налоговыми поступлениями, картина должна проясниться во второй половине года, когда начнут постепенно прекращать свое действие налоговые каникулы и другие меры фискального смягчения, одновременно мы ожидаем улучшения ситуации на внешних сырьевых рынках», — резюмируют аналитики Halyk Finance.

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