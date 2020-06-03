Токаев о возможном сценарии Крыма и Донбасса в РК: Эти прогнозы не имеют серьезной основы

Нур-Султан. 3 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о том, что некоторые эксперты «делают прогнозы» о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане, заявил, что такие прогнозы не имеют серьезной основы, сообщает «Комсомольская правда».

«Такие прогнозы псевдоэкспертов не имеют под собой серьезной основы. Скорее они рассчитаны на дестабилизацию ситуации в Казахстане и подрыв добрососедских, союзнических взаимоотношений между нашими государствами», — сказал Токаев.

Он добавил, что «такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам».